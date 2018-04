Le Khalife des Tidianes tance le maire de Tivaouane : «il doit éviter d’être toujours en voyage lorsque… »

Les nombreuses absences du maire de Tivaouane ne sont pas du goût du Khalife général des Tidianes surtout quand c’est la ville sainte qui accueille une cérémonie religieuse. C’est ce qu’a tenu à faire savoir Serigne Babacar Sy Mansour à l’occasion de la rencontre de l’Association pour la solidarité islamique des enseignants du Sénégal.



«Le maire Diagne Sy Mbengue doit éviter d’être toujours en voyage lorsque Tivaouane reçoit des événements religieux. Il est tenu d’y assister, c’est le maire de Tivaouane. Son grand-père et son père n’ont jamais manqué un événement de la Khadra», a-t-il tenu dans des propos rapportés par L’Observateur.



Et le successeur de Feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine d’ajouter : «Ses excuses de voyage ne m’ont jamais convaincu. Quelqu’un qui a besoin des populations doit être présent quand les populations ont besoin de lui. Dans quelques mois, il aura encore besoin des suffrages».



N’empêche, nuance-t-il, «il faut reconnaître que ses charges sont lourdes, mais on ne peut pas tout faire», avant de prier pour «qu’il réussisse sa mission».