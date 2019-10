Le Khalife général des Mourides met fin aux agissements de Sokhna Aida Diallo

Les derniers agissements (célébrations de mariage, de baptême et acceptation d'allégeances) de Sokhna Aida Diallo lors de la célébration du Grand Magal de Touba n’ont pas été du gout du Khalife général des Mourides. Serigne Mounatkha Mbacké a convoqué hier, dimanche à Darou Miname l’épouse du regretté Cheikh Béthio Thioune pour la remettre à l’ordre.



Rapportant les propos du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadre de lâcher « avant d'être mouride, il faut d'abord être une bonne musulmane. Et en tant que musulmane, il te faut absolument respecter la charia ». Il exige de Sokhna Aida de se conformer ainsi, aux recommandations de l’Islam et de ne pas verser dans les interdits.



Toutefois, la Dame ne s’est pas opposée aux conseils du Khalife , mieux elle a même présenté ses excuses aux religieux.