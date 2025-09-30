Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza et espère qu'il apportera la paix

Le Kremlin a dit mardi 30 septembre soutenir le plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump et espérer que cette proposition mettra un terme au conflit déclenché par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël.
«Le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie», a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. «Nous souhaitons que ce plan soit mis en œuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique», a-t-il ajouté.
