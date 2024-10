Le MODDAP condamne la « Série Xalisso » et dénonce « une offense injustifiée à l’encontre des maîtres coraniques »

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le mouvement MODDAP condamne fermement le contenu de la « série Xalisso », qui selon ses membres « constitue une menace pour l'éthique de notre société et une tentative de saper la place de l'enseignement religieux ».



D'après le MODDAP cette série est « une offense injustifiée à l'encontre des érudits qui portent un message noble d'éducation des générations et d'inculcation des valeurs morales ». Selon le mouvement « certaines scènes cherchent à dénigrer l'image des maîtres coraniques et à remettre en question leur statut religieux et social. »



Pire, dénonce le MODDAP, la série est diffusée sur la chaîne nationale. « Il est particulièrement inquiétant que cette série soit diffusée par une chaîne financée par les contribuables sénégalais, ce qui engage une responsabilité encore plus grande dans la protection des valeurs éthiques et religieuses de notre nation », lit-on sur le communiqué.