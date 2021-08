Le Magal de Touba sera célébré, annonce Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre

En prélude au Magal de Touba 2021, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a livré, par l'entremise de son porte-parole, les grandes décisions prises en direction du grand événement. Parmi lesquelles le maintien de la célébration du Magal, malgré la pandémie.



Serigne Bassirou Mbacké a saisi l'occasion pour répondre à ceux qui plaident pour la non tenue du Magal 2021, du fait de la forte propagation actuelle des cas de Coronavirus, «le Magal sera célébré parce que le Khalife reste persuadé que rien de mal n'arrivera aux fidèles. Le Khalife est le plus informé. Ils n'ont qu'à cesser de dire des choses répréhensibles», soul- ligne le porte-parole du guide des Mourides dans L’Observateur.



Il invite, cependant, ceux qui n'ont pas confiance à ne pas venir prendre part à cet évènement qui connait d'année en année des records d'affluence. Aux fidèles qui souhaitent venir à Touba pour les besoins du Magal, le Khalife leur demande de respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire édictés par les autorités médicales.