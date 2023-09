Le Mali, Burkina et Niger mettent en place l’Alliance des États du Sahel (AES)

Le G5 Sahel est mort ! Vive l’Alliance des États du Sahel ! Ce samedi 15 septembre 2023, a été signée la Charte du Liptako-Gourma, pour mettre en place l’AES. Les chefs d’Etat du Mali, du Burkina et du Niger, tous des militaires venus au pouvoir par voie de coup d’Etat, veulent ainsi mutualiser leurs forces pour faire face aux multiples défis sécuritaires qui se présentent à eux.



« J’ai signé ce jour avec les Chefs d’Etat du Burkina Faso et du Niger la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES) ayant pour objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au bénéfice de nos populations », a affirmé le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition du Mali.