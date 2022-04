Le Mali, le Niger et une partie des musulmans du Sénégal célèbrent la fête de korité ce dimanche

Cette frange partie des musulmans du Sénégal s'est aussi baissée sur les informations obtenues du Mali. En effet, selon un communiqué du gouvernement, la lune a été aperçue dans cercle de Yorosso, une commune malienne (région de Sikasso), par au moins cinq personnes.

En conséquence, demain Dimanche 1er Mai est déclaré fête de l'Aïd El fitr. Au Niger aussi, la fête sera célébrée ce dimanche. La lune a été aperçue dans plusieurs localités.

Le président nigérien a profité de cette occasion pour souhaiter bonne fête à ses compatriotes. «A tous les Nigériens, à toute la Umma islamique, je formule des voeux ardents d'une bonne fête de l'Aïd el Fitr dans la paix, la sécurité et la solidarité. Qu'Allah accepte nos dévotions et nos privations et qu'Il nous gratifie d'un bon hivernage», a-t-il posé.

La Coordination des musulmans du Sénégal célèbre la fête de korité dimanche 1er mai 2022. Selon les membres de cette coordination, le croissant lunaire a été aperçu dans la région de Kaolack, au centre du pays et dans le département de Bambey.