Le Mali limoge des hauts gradés de l’armée, en difficulté sur le terrain face aux jihadistes

Le nouveau chef d’état-major de l’armée de terre, le général Toumani Koné était jusque-là chef du théâtre des opérations à Sévaré, dans le centre du Mali. Selon un interlocuteur, le nouveau patron de l’armée de terre du Mali peut, les yeux fermés, reconnaître des principaux chefs jihadistes du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim).



Certains s’interrogent : s’il est nommé pour les combattre, aura-t-il également pour mission de rechercher des solutions qui ne passent pas par les armes ?



Parmi les autres promus figurent deux autres généraux. D’abord Élisée Jean Dao, nouveau chef d’état-major général Adjoint des armées. Après une brève carrière de diplomate, pendant laquelle il fut ambassadeur du Mali à Libreville, puis en Chine, il revient au sein du commandement. C’est un proche du ministre de la Défense et issu de la garde nationale comme lui.



Puis un autre proche du ministre de la Défense, le général Sambou Minkoro Diakité prend la tête de la sécurité militaire. Sorti major de sa promotion, comme les deux autres nouveaux promus, il a pour principale mission d’obtenir des résultats.



Selon une source militaire malienne, les officiers supérieurs remplacés ont été limogés. La situation sur le terrain reste difficile pour les troupes. Depuis plus d’un mois, les jihadistes ont décrété un blocus sur le carburant durement ressenti par les populations.