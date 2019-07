Le Maroc et le Sénégal accueillent en octobre la 4e édition des Rencontres Africa

Le Maroc et le Sénégal accueillent cette année la 4ème édition des Rencontres Africa qui réuniront 5.000 personnes dont 4.000 décideurs africains et 600 dirigeants français à travers des conférences/ateliers, rendez-vous BtoB, rencontres sectorielles, conférences clés.



C’est les 21 et 22 octobre au Maroc au Centre International de Conférences Mohammed VI et les 24 et 25 octobre au Sénégal Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de la nouvelle ville de Diamniadio.



Cette rencontre d’affaires a pour but d’accompagner l’Afrique dans le développement des secteurs les plus prometteurs et s’inscrit dans la continuité du Grand Débat mené par Emmanuel Macron le 11 juillet avec les Diasporas africaines, dans sa volonté d’ouvrir « une nouvelle page », de « construire une nouvelle action sur et avec l’Afrique ».



Les Rencontres Africa 2019 poursuivent ainsi l’effort engagé avec succès depuis 4 ans d’alimenter cette nouvelle dynamique entre la France, l’Europe et l’Afrique par des échanges concrets, des synergies, des joint-ventures d’entreprises. Au-delà des discours et des Vœux, Les Rencontres Africa apportent des preuves manifestes de ce besoin de contacts d’affaires « effectifs ».



De grandes personnalités du monde économique et politique se mobilisent autour des enjeux africains pour apporter leur vision et leur projet d’avenir. Seront présents, Mikolo Jacqueline Lydia, Ministre de la santé et de la population de la République du Congo, Sidibé Michel, Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali, Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre sénégalais de la Santé et de l'Action Sociale, entre autres.





Aux côtés des experts des marchés africains, ce sera ainsi l’occasion pour les dirigeants de tous horizons de pouvoir multiplier les contacts stratégiques et découvrir de nouvelles opportunités d’affaires, indique le communiqué.