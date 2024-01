Le Nigeria tenu en échec par la Guinée équatoriale pour son entrée en lice

Le Nigeria de Victor Osimhen, figurant parmi les cadors de cette CAN 2024, s'est cassé les dents sur la Guinée équatoriale (1-1) pour son entrée en lice ce dimanche 14 janvier. L'armada offensive des Super Eagles, qui a manqué de précision, s'est heurté à un excellent gardien et une équipe équatoguinéenne efficace sur sa seule véritable occasion de but.



Le Nigeria, avec une seule victoire sur ses deux derniers matches, n’abordait pas cette CAN en Côte d’Ivoire avec le réservoir de confiance plein. Il s’est encore un peu vidé après ce match contre la Guinée équatoriale, comptant pour la première journée du groupe A, lors duquel les Super Eagles ont été tenus en échec 1-1 au stade Alassane-Ouattara.



En début de match, c’est Victor Osimhen qui a pris les choses en main. D’abord peu en réussite, il a tout de même été très en vue. Plusieurs fois hors-jeu (6e, 19e), il a tout de même largement pesé sur la défense équatoguinéenne, notamment dans le domaine du jeu aérien, bien aidé par un marquage parfois relâché de ses vis-à-vis. Vêtu de son masque de protection, il a placé un coup de casque trop décroisé avant la demi-heure de jeu qui a fait passer un frisson dans un stade dégarni.



Mais à force de gâcher, le Nigeria a donné confiance à la Guinée équatoriale. Et l’incursion d’Iban Salvador, bien servi en retrait par José Machin, a été payante. Le joueur de Legnica (Pologne) a repris en une touche pour tromper Stanley Nwabili et ouvrir le score.