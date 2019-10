Le Nobel de médecine attribué à deux Américains et un Britannique

Les Américains William Kaelin et Gregg Semenza et le Britannique Peter Ratcliffe ont été récompensés, lundi 7 octobre, du prix Nobel de médecine pour leurs recherches sur l’adaptation des cellules à l’apport variable d’oxygène, permettant de lutter contre le cancer et l’anémie, rapporte Le Monde.



« L’importance fondamentale de l’oxygène est connue depuis des siècles, mais le processus d’adaptation des cellules aux variations de niveau d’oxygène est longtemps resté un mystère », a indiqué l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska à Stockholm dans ses attendus. « Le prix Nobel de cette année récompense des travaux ayant révélé les mécanismes moléculaires à l’œuvre dans l’adaptation des cellules à l’apport variable d’oxygène » dans le corps, a-t-elle souligné.