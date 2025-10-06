Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Le Nobel de médecine décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi



Le Nobel de médecine décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel.

Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi, lundi 6 octobre, pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.

Les chercheurs ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel, dans un communiqué. Les lauréats ont ainsi « identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre corps », ajoute-t-il.

Conséquence, les découvertes de Mary E. Brunkow, née en 1961, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans, « ont jeté les bases d’un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes », estime le comité Nobel.
Autres articles


Lundi 6 Octobre 2025 - 12:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter