Le Nobel de médecine décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi

Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi, lundi 6 octobre, pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.



Les chercheurs ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel, dans un communiqué. Les lauréats ont ainsi « identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre corps », ajoute-t-il.



Conséquence, les découvertes de Mary E. Brunkow, née en 1961, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans, « ont jeté les bases d’un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes », estime le comité Nobel.