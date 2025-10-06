Le Nobel de médecine décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel.
Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi, lundi 6 octobre, pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.
Les chercheurs ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel, dans un communiqué. Les lauréats ont ainsi « identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre corps », ajoute-t-il.
Conséquence, les découvertes de Mary E. Brunkow, née en 1961, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans, « ont jeté les bases d’un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes », estime le comité Nobel.
Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi, lundi 6 octobre, pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.
Les chercheurs ont été récompensés « pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme », a expliqué le comité Nobel, dans un communiqué. Les lauréats ont ainsi « identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre corps », ajoute-t-il.
Conséquence, les découvertes de Mary E. Brunkow, née en 1961, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans, « ont jeté les bases d’un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes », estime le comité Nobel.
Autres articles
-
Match Sénégal vs Mauritanie : voici les nouveaux tarifs avec une hausse significative
-
Gaza: négociations en Égypte pour discuter du plan Trump, l'enclave toujours bombardée
-
Le match de la dernière chance pour Amorim, le malaise entre Tuchel et Bellingham prend de l’ampleur
-
DIRECT - Grève dans le secteur de la boulangerie, Enquête sur les 80 morts 2021 - 2024 ...
-
Mali : mort de l’ex-député Abdoul Jalil Mansour Haïdara, tué par balles