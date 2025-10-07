Le Nobel de physique 2025 décerné au Français Michel H. Devoret, à l'Américain John M. Martinis et au Britannique John Clarke

Le prix Nobel de physique a été décerné, ce mardi 7 octobre, au Français Michel H. Devoret, à l'Américain John M. Martinis et au Britannique John Clarke pour leur découverte de l'effet tunnel macroscopique en mécanique quantique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique.
Le trio a été récompensé « pour la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique », a déclaré le comité Nobel, ce mardi 7 octobre. Le Britannique John Clarke, l'Américain John M. Martinis et le Français Michel H. Devoret ont réalisé une série d'expériences pour démontrer que « les propriétés étranges du monde quantique » peuvent être rendues concrètes dans un système assez grand pour être tenu dans la main.
