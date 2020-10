Le PDS lance des opérations de placement et de vente des cartes du parti ce vendredi

Suite à la reprise des activités du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade a instruit la Commission nationale de vente et de renouvellement des structures (CNVRS) de convoquer la commission nationale pour le lancement des opérations de placement et de vente des cartes du parti.



Le lancement se déroulera au cours d’une cérémonie officielle qui aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 à partir de 17 heures à la permanence nationale, Oumar Lamine BADJI située sur la VDN de Dakar, a appris Pressafrik.