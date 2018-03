Le PM sur l'enquête du crash de l'hélico de l'Armée :"la vérité sera dite"

Le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne est revenu sur le crash de l'hélicoptère de l'Armée à Missirah au soir du 14 mars. Selon lui, l'enquête en cours va bientôt révéler les causes de l'accident. Il promet également que toute la lumière sera faite sur ce drame qui a fait 9 morts et 11 blessés.



"La vérité sera dite. L'enquête est menée en partie par les services de l'Armée et en partie par les services aéronautiques. Le Président Macky Sall est déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire", a-t-il déclaré devant le journaliste Mamadou Ibra Kane, qui lui a rappelé les tragédies de l'explosion de la Sonacos, du naufrage du Joola, qui sont restées sans suites.