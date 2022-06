Le PS IRAS s’en prendre à Wilane et appelle au Secrétariat exécutif national

Les investitures sur les listes continuent de créer des dissensions dans les coalitions et partis politiques. Une faction du Parti socialiste dénommée IRAS s’en est vertement pris au porte-parole Abdoulaye Wilane. « La désignation des candidats aux élections législatives de 2022 a été faite sans considération aucune des règles et des traditions du parti socialiste. La déclaration insipide et hésitante du porte-parole du dernier Secrétariat exécutif national (SEN), en l'occurrence le camarade Abdoulaye Wilane, n'engage que sa propre personne mais nullement le bureau politique, seule instance habilitée, qui n'est convoquée que ce samedi pour statuer sur les investitures de BBY », lit-on dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



L'IRAS dénonce et condamne, « avec la dernière énergie, l'opacité et la précipitation avec laquelle le Secrétariat Exécutif National (SEN) a conduit les opérations en l'absence de toutes consultations des instances du parti : le bureau politique et le comité central ».



L’IRAS appelle à la dissolution du Secrétariat Exécutif National (SEN) qui, selon lui, « a perdu toute crédibilité aux yeux des militants, et à l'organisation immédiate, et sans délais, d'un congrès extraordinaire ».