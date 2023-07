Le PSG a communiqué son prix au Real Madrid pour Kylian Mbappé

Le PSG a fait savoir au Real Madrid, par l’intermédiaire de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, le prix demandé pour un transfert dès cet été. Et pas sûr que cela fonctionne de la sorte…





Le feuilleton Mbappé entre dans une phase décisive. Déjà parce que nous arrivons bientôt à la fin du mois de juillet, deadline initiale sur la réponse de l’attaquant français quant à l’activation de son année de prolongation, jusqu’en 2025. La réponse, justement, a été délivrée il y a quelques semaines, via une lettre, qui a chamboulé les plans du PSG, mais pas que.





Depuis, c’est une véritable guerre de position que se livrent le club de la capitale et Kylian Mbappé, chacun jugeant être dans son bon droit. Nasser Al-Khelaïfi a publiquement assuré que l’international français ne partirait pas libre et qu’il faudrait donc soit un transfert cet été, soit une prolongation de contrat. Mbappé, lui, a déjà un accord avec le Real Madrid pour l’été 2024 et assure n’avoir jamais promis au président parisien qu’il ne partirait pas libre.



Le Real Madrid a les cartes en main





Après l’écran de fumée Al-Hilal, destination jamais envisagée par Kylian Mbappé, les choses sérieuses commencent. Seul un club peut récupérer le Français, c’est bien évidemment le Real Madrid. La Casa Blanca n’a aucun intérêt à se presser, et a toutes les cartes en main. D’ailleurs, elle ne discute pas directement avec le club francilien. Ce sont les intermédiaires qui s’en chargent. Et justement, comme le rapporte Marca, un premier pas a été franchi entre les deux parties puisque le PSG a communiqué son prix au Real pour un transfert cet été. Prix qui a été transmis au club madrilène par Fayza Lamari, la mère du joueur.



Et ce prix s’élève à 250 M€. Cher pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui s’est dit déterminé à rester au PSG cette saison. L’objectif du PSG, c’est de battre le record de transfert, établi lors de celui de Neymar en 2017, pour 222 M€. Mais les conditions ne sont pas vraiment remplies. Marca informe d’ailleurs que si le PSG parvenait à récupérer une telle somme, il lui faudrait en partager une partie avec Mbappé, pour qu’il accepte de partir, rognant ainsi sur l’année de contrat restante et certaines primes faramineuses.



D’autant plus qu’en partant dès 2023, Kylian Mbappé ferait une croix sur la prime à la signature de 130 M€ promise par le Real Madrid. La publication espagnole évoque également le fait que le club merengue ne souhaite pas échanger directement avec Nasser Al-Khelaïfi, coupable de ne pas avoir répondu aux trois offres successives envoyées en août 2021… lorsqu’il restait un an de contrat à Mbappé. Aujourd’hui, c’est plutôt le Real Madrid qui pourra s’amuser à faire la sourde oreille aux exigences parisiennes.