Le PSG a été à deux doigts de recruter Lamine Yamal

Lionel Messi parti, le FC Barcelone s’est cherché une nouvelle pépite prête à succéder à l’Argentin. Il y a bien eu de l’espoir avec Ansu Fati, mais ce dernier n’arrive toujours pas à faire décoller sa carrière et ne sera sans doute jamais la future légende des Blaugranas. Et puis il y a eu Lamine Yamal. Un jeune crack qui fait le bonheur des Culers depuis qu’il a l’âge de 16 ans. Véritablement lancé par Xavi la saison dernière (l’ancien coach lui a donné son premier match en Liga le 29 avril 2023), Lamine Yamal a immédiatement bluffé tout son monde.





Après avoir remporté le championnat en 2023, l’Espagnol a disputé 50 rencontres la saison dernière (7 buts, 9 passes décisives). Un nombre de matches impressionnant pour un joueur âgé alors de 16 ans. Suffisant pour l’envoyer en Allemagne avec la Roja de Luis De la Fuente. Et depuis, c’est un festival. Champion d’Europe avec l’Espagne, Lamine Yamal réalise un excellent début de saison avec son club (6 buts, 7 passes décisives en 14 matches) et vient tout juste de remporter le trophée Kopa. Favori pour soulever celui du Golden Boy, le Blaugrana est la nouvelle star du football espagnol. Et le FC Barcelone y tient énormément.



Xavi a sauvé le Barça



Le mois dernier, le président Joan Laporta avait révélé avoir repoussé une offre qui aurait fait de Lamine Yamal le joueur le plus cher de l’histoire du ballon rond. « Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d’euros et j’ai dit non. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable. » Pour beaucoup, le club en question était le PSG. L’intérêt parisien n’est en tout cas pas nouveau. Mundo Deportivo révèle que les Rouge et Bleu auraient pu s’offrir le jeune talent quand ce dernier était âgé de 15 ans. Son agent de l’époque, Ivan de la Peña, avait reçu une offre exceptionnelle de la part du PSG pour son protégé.



De quoi rendre le Barça très nerveux puisque Lamine Yamal, qui était considéré comme le plus grand talent de la Masia, aurait pu partir gratuitement à l’âge de 16 ans. C’est alors que l’entraîneur du Barça, Xavi, a pris les choses en main pour aller convaincre le joueur et son entourage de ne pas quitter la Catalogne. Xavi a alors promis à Lamine Yamal de le faire débuter en équipe première dès qu’il en aurait l’occasion, mais en échange, le joueur s’engageait à signer pro au Barça. Résultat : Xavi a lancé Lamine Yamal le 29 avril 2023 face au Betis et le joueur a paraphé son premier contrat pro le 2 octobre 2023. Le Barça est passé tout près du drame.