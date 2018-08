Le PSG à la quête d'un milieu de terrain s’attaque à Ivan Rakitic et Sergio Busquets

Ce n’est un secret pour personne : le Paris Saint-Germain se cherche un milieu de terrain de grand talent. D’une part, car il en manque cruellement dans l’effectif et parce que ce n’est pas la prestation de Lassana Diarra contre Caen qui va rassurer les dirigeants franciliens, mais aussi car c’est peut-être ce qu’il manque pour passer un cap en Ligue des Champions. En effet, en Ligue 1, cela va passer, d’autant qu’on a pu observer en seconde période notamment les talents du jeune Antoine Bernede (19 ans).

Depuis quelques mercatos maintenant, les Parisiens multiplient les pistes sans y trouver leur compte comme il y a deux ans avec l’arrivée de Grzegorz Krychowiak qui n’aura finalement que très peu joué avec Unai Emery. Mais cette saison, Thomas Tuchel, l’ancien du Borussia Dortmund, est arrivé et il voudra recruter quelqu’un dans l’entrejeu. Les dernières rumeurs à ce jour concernent évidemment l’un de ses anciens joueurs, Julian Weigl. Le Barça veut bloquer Busquets Mais c’est loin d’être le seul d’autant qu’Adrien Rabiot est annoncé sur le départ aussi. D’après les informations de Sport, les dirigeants du Paris SG aimeraient, à nouveau, aller chercher, un an après Neymar, du côté du FC Barcelone. Le journal catalan affiche en une deux pistes pour le club français et non des moindres. Le premier serait le vice-champion du Monde Ivan Rakitic et le second un pur six, probablement le meilleur au monde : Sergio Busquets.



Toutefois, les Blaugranas, qui continuent de convoiter Adrien Rabiot, ne devraient pas se laisser faire dans ces dossiers. Toujours selon les informations de Sport, le club de Josep Maria Bartomeu ferait tout pour offrir un nouveau contrat à Sergio Busquets, le blinder, et ainsi empêcher le Paris SG de lui faire les yeux doux. Le club de la Porte d’Auteuil devrait bien animer la fin du marché des transferts puisqu’il cherche encore, a priori, un milieu de terrain et un latéral gauche...