Le PSG accélère son dégraissage

Après avoir recruté cet été (Neymar, Alves, Mbappé notamment) et cet hiver (Lassana Diarra, libre), le Paris Saint-Germain doit penser à son dégraissage dans ces ultimes jours du mercato. L’été dernier, le PSG n’avait pu faire mieux que prêter ses joueurs, mais cette fois, il va devoir vendre. Ainsi, Tottenham est bien chaud sur Lucas, d’autant que selon L’Équipe, Mauricio Pochettino serait impressionné par le niveau d’anglais du Brésilien. Daniel Levy, le président des Spurs, qui voulait au départ un prêt, semble résolu à mettre des billes dans le transfert de l’ailier.



« Ici, je sens que je n’aurais pas la possibilité d’avoir beaucoup de temps de jeu, j’ai besoin d’attendre que les joueurs aient des cartons ou se blessent pour jouer des matches, ce n’est pas joli. Un départ ? Je ne sais pas. Sincèrement, on est dans une situation difficile, c’est un choix très difficile, je suis très bien ici, très content, c’est ma ville. Je n’ai encore rien décidé. L’unique chose dont j’ai besoin, c’est de jouer beaucoup plus pour essayer d’aller au Mondial. Si je ne suis pas dans la liste de la sélection pour le Mondial, je me dirais toujours que j’aurais pu faire autre chose pour y aller », déclarait hier Javier Pastore à l’issue de la victoire parisienne contre Montpellier (4-0).



Al Khelaïfi a assoupli sa position

C’est un dossier épineux pour le club de la capitale. Première recrue de l’ère qatarie, l’Argentin ne semble plus s’épanouir dans cette formation. L’Inter, intéressé, ne propose qu’un prêt avec option d’achat, ce que ne désirait pas Nasser Al-Khelaïfi. On utilise l’imparfait puisqu’aujourd’hui les choses semblent avoir changé. D’après RMC et L’Équipe, le décideur du club francilien aurait assoupli sa position et El Flaco pourrait donc faire son grand retour en Italie, chez le quatrième de Serie A en prêt.



Enfin, la presse anglaise évoquait hier un intérêt de Chelsea pour Layvin Kurzawa. L’ancien de Monaco serait le plan B des Blues si ces derniers échouaient dans le dossier Emerson Palmieri (AS Roma). Les dirigeants du club de la capitale française ne seraient plus contre le céder. D’autant que lui, selon le quotidien français, serait agacé des critiques à son encontre et aimerait bien quitter le championnat de France bientôt. Les grandes manoeuvres du Paris Saint-Germain commencent.