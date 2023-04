Le PSG retire la vidéo de sa campagne de réabonnement après les critiques de Mbappé

"Vidéo non disponible. Cette vidéo est privée". Voilà le message désormais affiché par YouTube à l'adresse de la vidéo du Paris Saint-Germain qui était consacrée à la lancement de la campagne d'abonnements du club, mais qui a surtout été décriée par Kylian Mbappé sur Instagram. Le clip, qui durait un peu plus d'une minute, n'est plus disponible. À l'heure où sont écrites ces lignes, le PSG n'a pas commenté la polémique ni le retrait de la vidéo.



Dans son message publié en story, le vice-champion du monde français a déclaré ne pas être "d'accord" avec l'utilisation de son image pour cette vidéo. "Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a écrit la star parisienne après avoir vu la campagne promotionnelle où il est en vedette (et alors que Lionel Messi et Neymar en sont absents).