João Neves

Willian Pacho

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain (PSG)

Une question de timing avant tout

Alors que plusieurs joueurs ont récemment vu leur situation contractuelle évoluer, à l’image deou encore, lea choisi de temporiser concernant son ailier vedette, Ousmane Dembélé. À 28 ans, et malgré un contrat courant encore sur deux saisons, le lauréat du Ballon d’Or perçoit un salaire estimé à 1,5 million d’euros brut mensuel, le plus élevé de l’effectif.

En interne, le discours est clair : « tout est une question de timing ». Le club de la capitale ne considère pas la prolongation de Dembélé comme une priorité immédiate. L’attention est actuellement portée sur d’autres profils jugés stratégiques à sécuriser sur le long terme, tels que Senny Mayulu ou Bradley Barcola.



Mais au-delà des considérations contractuelles, c’est surtout le parcours européen du PSG qui pourrait rebattre les cartes. Engagé dans une campagne de Ligue des champions de l'UEFA prometteuse, le club parisien entrevoit une troisième demi-finale en trois ans, à condition de valider son avantage acquis à l’aller face à Liverpool.





L’Europe comme juge de paix

Le destin de Dembélé semble étroitement lié aux performances du PSG sur la scène continentale. Une élimination prématurée pourrait alimenter l’idée d’une fin de cycle et inciter la direction à repenser son projet sportif. À l’inverse, un parcours abouti — voire une finale — renforcerait considérablement la position du joueur dans les négociations.



Malgré son sacre au Ballon d’Or en septembre, l’attaquant n’a pas toujours bénéficié d’une position confortable. Une première moitié de saison perturbée par des blessures avait semé le doute, même s’il semble avoir retrouvé depuis janvier un niveau de performance en adéquation avec son statut.





Des contraintes économiques assumées

Le dossier Dembélé se heurte également à une réalité financière stricte. Le président Nasser al-Khelaïfi l’a rappelé : le club évolue dans un cadre de maîtrise salariale. « L’équipe et le club sont les plus importants », avait-il insisté en début d’année.



Dans ce contexte, les ambitions salariales du joueur devront s’aligner avec les contraintes du fair-play financier. Si le PSG assure que l’international français sera « respecté », l’équilibre économique reste une priorité.



Par ailleurs, certaines décisions stratégiques du club n’ont pas échappé à l’entourage du joueur, notamment la volonté de faire de Luis Enrique l’un des entraîneurs les mieux rémunérés au monde.





Des alternatives en embuscade

En cas d’échec des négociations, plusieurs options pourraient s’offrir à Dembélé. L’Angleterre et l’Arabie saoudite apparaissent comme des destinations crédibles. Des approches en provenance du Golfe ont déjà eu lieu, sans aboutir à des offres concrètes.



Le joueur, lui, a choisi de ne pas précipiter les choses. Aucune discussion ne sera engagée avant la fin de la saison et la Coupe du monde estivale. Une stratégie attentiste qui reflète l’incertitude entourant son avenir.





Une partie d’échecs encore ouverte

Entre ambitions sportives, contraintes économiques et enjeux d’image, le dossier Dembélé s’apparente à une véritable partie d’échecs. Le PSG et son joueur avancent prudemment, conscients que le dénouement dépendra autant des résultats sur le terrain que des équilibres en coulisses.



D’ici là, une chose est certaine : à Paris, on a choisi de jouer la montre. Reste à savoir qui, au final, aura le dernier mot, informe l'EQUIPE.

