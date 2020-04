Le PSG veut tenter l’incroyable coup Zinedine Zidane !

C’est un virage stratégique que va prendre le Paris Saint-Germain cet été. C’était déjà le cas avant que le coronavirus vienne chambouler la planète. Avec des joueurs importants en fin de contrat comme Thiago Silva et Cavani et la perspective d’un nouveau feuilleton Neymar avec le Barça, l’effectif allait être de nouveau profondément modifié. Le directeur sportif Leonardo diffusait l’idée d’un changement de ton, en se tournant vers des joueurs moins bling-bling mais plus travailleurs. Avec la volonté aussi de creuser dans le filon français.



La priorité du club de la capitale reste de prolonger Kylian Mbappé, la star française du présent, la star mondiale du futur, alors que son contrat s’achève en 2021. Pour cela, le PSG compte en faire la pierre angulaire de son projet, avec une revalorisation salariale d’envergure. Mbappé doit être la tête d’affiche du PSG, entouré de joueurs français et avec un entraîneur français de renommée mondiale.



Le Qatar a déjà convaincu Zizou par le passé

Comme l’annonce Mundo Deportivo, le projet du PSG est d’attirer Zinedine Zidane dès la fin de son contrat au Real Madrid, en 2022. Légèrement menacé ces derniers temps au Real Madrid en raison d’une saison inconstante, Zizou serait quand même assuré de garder son poste pour la saison prochaine, à moins d’un retournement de situation. Mais les propriétaires qataris du PSG sont prêts à attendre, et ont déjà su séduire Zidane pour être l’un des ambassadeurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



Un tel projet pourra-t-il convaincre Zinedine Zidane ? Son attachement à Marseille ne fait pas de doute, mais sera-t-il capable de s’asseoir sur le banc de touche parisien ? La principale question est là. Le club francilien pourrait lui offrir un effectif digne de ce nom et représenter une dernière étape avant le poste tant attendu de sélectionneur, pour l’instant bien occupé par Didier Deschamps. Le Qatar semble en tout cas décidé à tenter sa chance