Le PUR va déposer une motion de censure pour destituer le Gouvernement

Le Bureau politique du PUR ne veut plus de Macky sall et de son régime. Il a pris la décision de rompre définitivement sa participation aux « concertations sur le processus électoral » et pire, de déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale dans le but de destituer le Gouvernement.

Selon la formation dirigée par El Haj Issa Sall, forcing du président Macky SALL pour instaurer le parrainage de tous les candidats, traduit sa volonté manifeste à vouloir éliminer tous ses adversaires politiques à la prochaine élection présidentielle de 2019.



Convaincu que Macky SALL n’est pas un homme de parole, le Bureau politique du PUR appelle les Sénégalais à constater l’incapacité du régime en place à dire la vérité sur une question aussi sérieuse que le droit des Sénégalais à disposer de leur carte d’électeur.



Au regard de ce constat, le PUR promet de révéler aux Sénégalais toute la vérité sur la situation des cartes d’électeurs.



Le PUR appelle tous les Sénégalais à soutenir la motion de censure qui sera bientôt déposée sur le Bureau du Président de l’Assemblée nationale pour la destitution du Gouvernement.