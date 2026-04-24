Élevage : Les éleveurs alertent sur la flambée des prix des aliments pour bétail

Les éleveurs sénégalais dénoncent une hausse vertigineuse des prix des aliments pour bétail sur les marchés nationaux. Le foin, le maïs et le son de blé, produits essentiels à l'entretien du cheptel, sont particulièrement touchés par cette inflation que les acteurs du secteur attribuent à une spéculation excessive des revendeurs.







Face à cette situation qui fragilise leur équilibre économique, les professionnels de l'élevage sollicitent une intervention d'urgence des autorités. Ils réclament une régulation stricte des tarifs pratiqués par les fournisseurs afin de stopper la dérive des prix et de garantir la survie des exploitations, notamment à l'approche des périodes de forte consommation.







La hausse des coûts de production fait peser une menace directe sur le prix final de la viande et du lait pour les consommateurs. Selon les témoignages recueillis, sans un soutien de l'État ou une stabilisation des intrants, le secteur craint une baisse de compétitivité et une précarisation accrue des petits éleveurs.

