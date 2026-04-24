Médina Yoro Foulah : Diomaye Faye lance une zone industrielle pour booster l’emploi et la transformation locale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce vendredi 24 avril 2026 les travaux de la Zone Aménagée pour l’Investissement de Médina Yoro Foulah. A travers cet acte, le chef de l’Etat ambitionne de territorialiser les investissements productifs, rapprocher les zones de transformation des zones de production et ancrer la souveraineté industrielle du Sénégal dans ses territoires.



Implantée sur 30 hectares, pour un coût global de 3,605 milliards FCFA, la ZAI entre désormais dans sa phase opérationnelle. Selon la Présidence, une première phase prévoit la mise à disposition de 15 hectares à la SONACOS pour l’installation d’une unité industrielle de transformation de l’arachide, avant le déploiement d’une zone industrielle dédiée aux PME et PMI, d’une zone logistique, d’une zone administrative et de vie avec centre de services APIX, d’une zone technique et d’un espace de stationnement pour poids lourds.



Ce projet vise à réorienter vers l’économie nationale une part des flux transfrontaliers, valoriser le potentiel agricole du Sud, structurer la chaîne de valeur de l’arachide et faire émerger à Médina Yoro Foulah un véritable hub économique régional.



Dans un département où le taux de chômage est estimé à 48,7 %, la ZAI se présente comme une réponse structurante à la question de l’emploi, avec plusieurs centaines d’emplois directs et indirects attendus et une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes.



À travers ce lancement, le Président Faye réaffirme une conviction de fond. Le développement équilibré du Sénégal se construira en activant les potentialités propres de chaque territoire, en réduisant la distance entre production et transformation, et en faisant des régions des espaces de création de valeur, d’emplois et de souveraineté.

