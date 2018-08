Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Ousmane Dembélé !

Le Barça prêt à étudier les offres

Dans son édition de samedi, le journal catalan dévoile de nouveaux détails sur les intentions du club de la capitale française. Ainsi, au sein du Barça, on serait totalement au courant de l’intérêt parisien, et on sait que le club français a appelé l’agent du joueur à plusieurs reprises. Le nom d’Ousmane Dembélé serait également sorti lors des négociations entre les deux clubs pour Adrien Rabiot, et MD souligne la présence de Thomas Tuchel comme élément clé de ce dossier.Le joueur lui, voudrait rester en Catalogne, mais tout dépendra de la confiance que va lui accorder Ernesto Valverde. Le Barça souhaite aussi le conserver, mais une grosse offre pourrait bien être étudiée. En cas de proposition intéressante du PSG, elle sera bien étudiée par la direction catalane. Les informations de la radio RAC1 vont d’ailleurs dans le même sens : le champion d’Espagne en titre ne ferme pas totalement la porte à un départ du Français.Reste tout de même à savoir si le PSG sera en mesure de faire une offre intéressante aux Catalans. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi semble avoir du mal à accélérer plusieurs dossiers, la faute aux limitations imposées par le fair-play financier, et doit d’abord se défaire de certains éléments comme Gonçalo Guedes pour pouvoir recruter. On peut imaginer que le Barça n’écoutera pas d’offres ne s’approchant pas des 150 millions déboursés l’été dernier...Avec Foot Mercato