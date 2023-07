Le Paris Saint-Germain se sépare de Christophe Galtier

Arrivé en juillet 2022 dans la capitale française, Christophe Galtier quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Un dénouement attendu après une saison contrastée.



Critiqué pour ses choix tactiques et sous le feu des projecteurs à de nombreuses reprises que ce soit lié à une communication douteuse ou des affaires extrasportives le Marseillais de 56 ans quitte donc le navire parisien une petite saison après son arrivée.



Auteur de 34 victoires, 6 nuls et 10 défaites en 50 matchs toutes compétitions confondues à la tête du club, Galtier n’aura jamais trouvé la bonne recette. Loin d’être l’unique responsable de cet exercice 2022-2023 mitigé, son attentisme n’a cependant pas aidé le club à franchir ce cap tant attendu.



Le Paris Saint-Germain a décroché sous ses ordres son 11e titre en Ligue 1, devenant le club le plus sacré de l’histoire du Championnat de France.



«Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions », annonce le PSG dans un communiqué.





« L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières», précise le club de la capitale.



Pour rappel, Christophe Galtier sera jugé en décembre pour de supposés propos discriminatoires tenus lorsqu'il entraînait l'OGC Nice.