Le Pds en deuil: Mayoro Faye a perdu sa mère

La chargé des relations avec la presse du Parti démocratique sénégalais sénégalais (Pds) Mayoro Faye a perdu sa mère samedi 1er décembre 2018.

Dans un texte envoyé à PressAfrik, le militant libéral de Saint-Louis a indiqué que la levée du corps aura lieu ce dimanche 2 novembre à Keur Massar et que l’enterrement se fera aux cimetières de la ville sainte de Touba.

« Suite au décès de ma mère ce samedi, la levée du corps est prévue demain dimanche 2 décembre 2018 à 6h 45 devant l’hôpital de Keur Massar et l’enterrement le même jour à Touba. La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 03 décembre 2018 aux Parcelles Assainies de Keur Massar à l’unité 17 villa N°86 sur la route de la Cité MTOA », a-t-il écrit.



La rédaction de PressAfrik présente ses sincères condoléances à Monsieur Faye et à tout le Pds.