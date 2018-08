Le Pds ne participera pas à la réunion préparatoire d’Aly Ngouille Ndiaye

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) ne répondra pas à l’invitation de Aly Ngouille Ndiaye pour les besoins de la réunion de lancement de la collecte de signatures pour le parrainage en vue de la Présidentielle de 2019. Et pour cause, les camarades de Me Abdoulaye Wade et leurs alliés continuent de récuser le ministre de l’Intérieur comme organisateur de l'élection présidentielle de 2019.



«Nous continuerons de récuser Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur des élections parce qu'il a fait preuve de son incapacité à organiser des élections de manière transparente et sincère» a déclaré Cheikh Dieng, le chargé des élections au niveau du Pds.



M. Dieng de préciser cependant à la Rfm que son parti n'est pas dans «la dynamique de boycotter l’élection présidentielle à venir». Seulement, ajoute-t-il, «nous nous garderons de déférer à une quelconque invitation de Aly Ngouille Ndiaye».