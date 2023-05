Le Pôle des Non-alignés demande l’application des consensus et recommandations issus du dernier dialogue politique

Le Pôle des Non-alignés s’est réuni à Dakar, le 4 mai 2023, en vue de procéder à un examen approfondi de la situation politique nationale et une évaluation de la mise en œuvre des consensus obtenus par la commission politique du dialogue national.



Le pôle des Non-alignés, considérant « la situation politique préoccupante et pleine de danger pour la stabilité de notre pays, le rapport final de la commission politique du dialogue national, les recommandations des missions d’audit du fichier électoral et de l’évaluation du processus électoral, les progrès lents et les différents obstacles à la décrispation de l’espace politique, la persistance de la confusion quant à l’éligibilité de certains acteurs politiques, l’appel au dialogue lancé par le Président de la République aux forces vives de la nation », lit-on dans un communiqué de presse.



Le Pôle des Non-alignés : « Attire l’attention de l’autorité sur la nécessité urgente de mettre en œuvre tous les consensus et les recommandations issus du dernier dialogue politique pour l’installation d’un climat de paix, de sérénité et de confiance entre acteurs politiques ».



Le pôle des Non-alignés saisira toutes les « occasions qui se présenteront pour éviter toute forfaiture d’où qu’elle provienne en tenant à nos compatriotes le langage de la vérité et le rappel des faits historiques pour que nul n’ignore ce qui s’est réellement passé et ce qui se passe sous nos yeux », précise le communiqué.