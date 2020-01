Le Préfet de Dakar autorise la marche de Ñoo Lank

Selon les informations de la rfm, la marche contre la hausse des tarifs de l'électricité et la libération de l'activiste Guy Marius SAGNA prévue ce vendredi par le collectif Ñoo Lànk vient d'être autorisée par le préfet de Dakar.



L'itinéraire retenu est Place de l'obélisque - Rond-point Rts.

Ce jeudi, en conférence de presse, les leaders collectifs mettaient en garde les autorités contre toute interdiction de leur manifestation. « Autorisation ou non, nous marcherons sur Dakar vendredi », ont-ils déclaré devant les journalistes.

À signaler que les sections régionales du collectif marcheront aussi à Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda et Thiés.