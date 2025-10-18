Le Premier ministre Ousmane Sonko reçoit la BSIC pour renforcer le partenariat économique

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu vendredi 17 octobre 2025 une importante délégation de la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC), conduite par son président-directeur général, Dr Ahmed Omar El Hadi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats financiers et de la consolidation de la coopération économique entre le Sénégal et l’institution bancaire régionale.La BSIC, déjà engagée dans plusieurs projets structurants à travers le pays, a réaffirmé sa volonté d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, portée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre. Cette stratégie nationale vise à stimuler les investissements productifs, à soutenir la transformation économique et à favoriser la création d’emplois durables.La rencontre a permis aux deux parties d’examiner les axes de coopération futurs, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et du financement des PME, piliers essentiels du développement économique du pays.