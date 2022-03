Le Premier ministre israélien rencontre Poutine à Moscou, puis s'entretient par téléphone avec le président ukrainien

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré samedi le président russe Vladimir Poutine au Kremlin pour discuter de la guerre en Ukraine, puis s'est entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a déclaré le porte-parole de Bennett.



Bennett coordonne ses efforts dans la crise avec les États-Unis, la France et l'Allemagne, a déclaré un responsable israélien.



Après sa rencontre avec Poutine, Bennett s'est rendu à Berlin pour des entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré son porte-parole.



Le président français Emmanuel Macron s'était entretenu avec Bennett avant de s'envoler pour Moscou pour l'informer des précédentes conversations de Macron avec Poutine, a indiqué l'Elysée.



"Ils resteront en contact dans le but d'obtenir un cessez-le-feu, et ce en coordination avec le chancelier allemand Olaf Scholz", a déclaré un responsable de l'Elysée.



Israël, à la demande de Zelenskiy, a proposé de servir de médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, bien que les responsables aient auparavant minimisé les attentes de toute percée.



