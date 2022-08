Le Premier ministre malien Choguel Maiga hospitalisé suite à un AVC

Le Premier ministre du gouvernement malien de transition, Choguel Kokalla Maïga est actuellement hospitalisé dans une clinique de Bamako à la suite d’un Accident vasculaire cérébral (AVC), selon Jeune Afrique. D’après le journaliste Serge Daniel de RFI, Choguel Maiga « se porte mieux« . À ce stade, plus de peur que de mal », a-t-il écrit sur twitter. Pour l’heure, aucune source officielle n’a confirmé cette hospitalisation.



Cadre du M5-RFP, mouvement fer de lance de la contestation qui conduit au renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita en 2020, Choguel Maïga (64 ans) est aujourd’hui l’une des figures angulaires du régime de Bamako dont il est le chef du gouvernement. Ses discours virulents contre la France depuis certains temps lui ont valu sa casquette de personnalité controversée.



Depuis quelques temps, il est de plus en plus contesté au sein même du M5-RFP dont il ne serait plus membre du comité stratégique après une expulsion prononcée par une frange du mouvement. A la tête du gouvernement depuis juin 2021, cet ancien ministre d’IBK est une figure incontournable de la politique malienne depuis des décennies.