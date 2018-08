Le Premier ministre s'explique sur son délai de retour de l'eau du 20 juillet et tâcle Abdoul Mbaye

Le Premier ministre Mouhamed Boun Dionne est persuadé que sa promesse d'un retour à la normale de l'eau au 20 juillet 2018 a été tenue grâce aux efforts combinés du ministre de l'Hydraulique Mansour Faye, de la SDE et de la Sones. Selon lui, il y a une nette amélioration de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise depuis le 20 juillet. Le chef du gouvernement ne s'est pas arrêté là. Il a lancé des piques à l'opposition qui surfe bien sur la pénurie pour discréditer le régime en place. Et c'est l'ancien PM Abdoul Mbaye qui en a pris pour son grade. "Nous n'avons jamais annoncé mort d'homme dans une manifestation pour revenir quelques moments après s'excuser et dire le contraire", a-t-il déclaré en référence à la déclaration précipitée de Abdoul Mbaye le 19 avril dernier, lors des manifestations contre le le vote du projet de loi sur le parrainage.