Le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite au Premier ministre bissau-guinéen hospitalisé à Dakar

Le vendredi 5 septembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu dans un hôpital de Dakar pour rendre visite au Premier ministre de Guinée-Bissau, Braima Camará, actuellement hospitalisé, rapporte Apanews, citant Radio do Povo.



Lors de cette rencontre, le chef de l’État sénégalais a adressé ses vœux de prompt rétablissement au Premier ministre bissau-guinéen, informe la même source.



Braima Camará avait été évacué vers Dakar fin août à bord d’un vol militaire spécial, après avoir ressenti un malaise lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État.

