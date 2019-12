Le Président Macky Sall met fin à la grève des travailleurs de la SDE: il signe un décret pour réquisitionner tout le personnel

Les travailleurs de la Sénégalaise des Eaux vont être contraints de mettre un terme à leur grève qui a commencé depuis jeudi. La raison, le président de la République vient de signer un décret portant réquisition du personnel de la SDE pour fournir les populations en eau.



"Vu le décret numero 2019-1847 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du ministre de l'Eau et de l'Assainissement (...) Est réquisitionné, à compter du 6 décembre 2019 à 20 heures jusqu'au 31 décembre 2019, l'ensemble du personnel de la Sénégalaise des eaux (SDE) pour assurer la continuité du service public de l'eau potable dans le périmètre affermé confié à la SDE", lit-on dans ledit document administratif.



Lequel document ordonne le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, d'exécuter le présent décret qui sera publié au Journal officiel.