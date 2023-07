Le Procureur aurait ordonné l'arrestation de Toussaint Manga et de Me Ngagne Demba Touré

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop aurait ordonné l'arrestation de Toussaint Manga et de Me Ngagne Demba Touré du Pastef. Ils devaient être entendus par la Division des investigations criminelles (Dic). L’ancien parlementaire a demandé à se présenter lundi. Me Ngagne Demba Touré par contre est activement recherché. Le jeune greffier était convoqué ce dimanche à 10h mais, n’a pas finalement déféré à la convocation, selon plusieurs sources.