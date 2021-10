Le Procureur requiert 2 ans dont 6 mois ferme contre Guy Marius Sagna

Poursuivi pour les délits de diffusion de fausses nouvelles et de jeter le discrédit sur une institution, l'activiste Guy Marius Sagna pourrait être condamné à une peine ferme de prison ce jeudi.



Le procureur a requiert 2 ans dont 6 mois de prison ferme contre le Coordinateur du mouvement Frapp France Dégage, arrêté la semaine dernière à Koukane suite à un post Facebook titré : « Nouvelle Devise de la Gendarmerie nationale: Déshonneur et Parti à la place de Honneur et Patrie »



Après avoir assumé l’entièreté du texte publié sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna qui comparaît ce jeudi devant le tribunal des Flagrants délits ne reconnait toutefois pas les faits qui lui sont reproché. À la barre, l’activiste a affirmé qu’il n'a eu pas l'intention de jeter du discrédit sur une institution. Mais qu'il a juste voulu attirer l'attention de la gendarmerie.



Madame le Procureur a répliqué en déclarant que l’activiste « toujours dans cette forme de violence, de la calomnie, de trouble a l'ordre public ». Elle accuse Guy d'avoir posté de fausses nouvelles. Selon elle, « il est temps de mettre fin à la récréation ». Raison pour laquelle elle a demandé 2 ans dont 6 mois d'emprisonnement ferme et une amande de 200 mille FCFA. Le tribunal a suspendu l'audience pour quelques minute avant de prendre une décision.