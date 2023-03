Le Real Madrid déclare la guerre à la Fédération espagnole

Les relations sont distendues entre le Real Madrid et la Fédération espagnole. Le club madrilène, qui s’est encore senti lésé par l’arbitrage dimanche, après le but pourtant logiquement refusé de Marco Asensio face à Barcelone, au Camp Nou (2-1), aurait perdu toute confiance dans la justice du système d’arbitrage.



Selon Marca, le club serait prêt à utiliser "toutes ses armes" pour imposer un changement dans le système, alors que la chaîne du club, Real Madrid TV, avait déjà publié plusieurs articles à charge à l’encontre des hommes en jaune ces dernières semaines, et notamment à l’encontre de Carlos Clos Gomez.



L’arbitre de 50 ans, responsable de la VAR en Espagne, serait jugé comme "adversaire du club" à Valdebebas. La publication madrilène rapporte que le Real Madrid souhaiterait ainsi ne plus le voir occuper ce poste.