Le Réal Madrid domine le FC Barcelone au Camp Nou (1-3)

Le Real Madrid ne pouvait pas mieux choisir son moment pour se relancer. Après deux défaites surprenantes (0-1 face à Cadix et 2-3 contre le Chakthior Donetsk en Ligue des champions), qui avaient placé Zinédine Zidane dans une situation inconfortable, le club merengue a parfaitement réagi ce samedi.



Vainqueur d'un Clasico très enlevé et longtemps équilibré au Camp Nou (3-1), le champion en titre s'est replacé provisoirement en tête de la Liga, reléguant le Barça à six points et faisant du même coup taire les critiques à son égard.



Avec L’Equipe