Le Real Madrid espère boucler le transfert de Kylian Mbappé dans les prochaines heures

On y est. Après des mois voire des années de rumeurs, le Real Madrid a concrètement lancé la machine. Leonardo, directeur sportif du PSG, a lui même confirmé que les Merengues étaient officiellement passés à l'action pour le Bondynois. Une offre de 160 millions d'euros a ainsi été formulée, et même si elle n'a pas été acceptée par l'écurie de Ligue 1, les Madrilènes sont plutôt confiants dans ce dossier.





La preuve, Radio Marca indique que le Real Madrid espère officialiser le transfert du champion du monde... demain ! Des informations qui vont aussi dans le sens de ce qu'explique l'édition espagnole de Goal. Cette dernière, assez bien renseignée sur le dossier depuis le début du mercato, indique bel et bien que l'opération pourrait se boucler avant le week-end, donc demain.



Un transfert bouclé avant Reims-PSG ?



Reste donc à voir si Kylian Mbappé sera de la partie ce dimanche face à Reims. Une absence dans le groupe, qui sera communiqué au cours de la journée de samedi ou dimanche matin, serait donc pour le moins significative. Et ce, si le transfert n'est pas officialisé d'ici là bien sûr. Autant dire que dans les bureaux du Bernabéu et du Parc des Princes, ça va continuer à discuter dur dans les prochaines heures.



En position de force dans ce dossier en raison de la situation contractuelle du joueur et de sa volonté de rejoindre l'Espagne, le Real Madrid n'entend cependant pas augmenter sa proposition initiale de façon trop conséquente. Mercredi, plusieurs médias indiquaient qu'une offre supérieure aux 200 millions d'euros pourrait convaincre le PSG, mais les Merengues ne seraient pas prêts à mettre ce montant sur la table pour l'instant. Affaire à suivre...