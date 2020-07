Après une grande saison et une belle reprise, le Real Madrid est champion d'Espagne 2019-2020 grâce à une victoire contre Villarreal et une défaite du Barça contre Osasuna.



Après deux ans de règne pour le FC Barcelone, le Real Madrid a réussi à faire tomber l'éternel rival en championnat pour mettre la main sur son premier trophée de Liga depuis 2017.



Grâce à une victoire contre Villarreal mais aussi une défaite du FC Barcelone contre Osasuna au Camp Nou, le Real Madrid est champion d'Espagne à une journée de la fin du championnat.



Un doublé de Karim Benzema, meilleur buteur de l'équipe cette saison, a permis aux hommes de Zinedine Zidane de s'imposer et de décrocher ce titre qu'ils attendaient tant.



Quelques mois après le retour de Zinedine Zidane aux commandes du Real Madrid, les joueurs merengue ont réalisé une saison régulière et une impressionnante reprise après le Covid-19.



avec Besoccer