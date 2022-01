Le Real Madrid est dans une impasse avec Eden Hazard

Le Real Madrid a bien décidé de se débarrasser de la star des Diables Rouges. Seulement, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour lui...



Ces derniers jours, une rumeur concernant Eden Hazard s'est répandue comme de la poudre à travers le web. Le Real Madrid aurait décidé de le mettre à la porte, toujours pas convaincu par ses prestations. Ce mardi, il est encore en une des deux principaux quotidiens sportifs espagnols. Du côté de Marca, on confirme notamment que Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui.



Le club lui a ainsi ouvert la porte. Mieux encore, le Real Madrid serait prêt à faciliter son départ, ce qui signifie qu'il ne mettrait pas trop d'obstacles à un départ du Belge. Sachant qu'avec son salaire plus que conséquent et une cote qui ne fait que chuter depuis son arrivée en terres espagnoles, il ne sera pas si facile que ça de trouver un point de chute intéressant...



Pas de coups de fil pour le Belge

Pour le journal, il n'est que le troisième joueur de la hiérarchie sur le côté droit de l'attaque, derrière Asensio et Rodrygo, et il est impensable aujourd'hui de l'imaginer concurrencer Vinicius Junior sur le flanc gauche. Le quotidien AS confirme également que le joueur est sur le marché, et confirme qu'un départ s'annonce compliqué.



Le média ibérique indique ainsi que pour l'instant, aucune offre, ni même approche, n'a été faite. Newcastle et Everton, annoncéss comme intéressés par divers médias anglais, n'ont pour l'instant lancé aucune offensive. AS précise cependant qu'une arrivée sur le banc d'Everton de Roberto Martinez pourrait changer la donne. Pour l'instant, les Merengues espèrent surtout qu'il brillera en deuxième partie de saison pour qu'il se revalorise un peu, alors que seulement la moitié de son transfert a été amortie...