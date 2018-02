Le Real Madrid prépare une offre de 120 millions de Livres pour Pogba

Le Real Madrid qui ne joue plus la Liga aimerait se faire du sang neuf l'été prochain. Selon le tabloïd britannique, The Sun Florentino Perez prépare une offre de 120 millions de Livres (plus de 110 milliards Fcfa) pour acheter le milieu français de Manchester United Paul Pogba. Le joueur qui a vu le coach des Reds le reléguer sur le banc dernièrement, à cause d'une baisse de forme, pourrait bien être tenté par un départ, si les Mancuniens ratent le carré d'As de la Ligue des Champions.



Du côté d'Old Traford, les dirigeants des Red Devils ne sont pas prêts à se séparer de Pogba, qui es seulement à sa deuxième année de son contrat de 5 ans. Et si le Real décide vraiment s'attacher les services de l'ancien joueur de la Juventus, il devra faire un chèque de plus de 120 millions de Livres.