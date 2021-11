Le Real Madrid prêt à faire deux coups de folie sur le mercato, Antonio Conte révèle son plus grand défi

Le projet du Real Madrid

AS s’intéresse au cas Erling Haaland à Madrid ce matin. Selon le journal, le cyborg norvégien ouvre une porte à Madrid pour un transfert. Le joueur du Borussia Dortmund privilégierait le projet sportif au côté économique dans son choix, ce qui donne à Madrid des avantages sur le PSG et Manchester City. Il n'a rien signé et attendra le mois de juin. Marca annonce aussi l’arrivée probable de Kylian Mbappé au Real. Pour le quotidien madrilène, le PSG ne peut pas le prolonger et doit le transférer.



Le défi de Conte

La presse italienne s’intéresse aux débuts d’Antonio Conte sur le banc de Tottenham. La Gazzetta dello Sport partage ce matin une interview de l’ex-entraîneur de l’Inter. Pour lui, la victoire des Nerazzurri l’année dernière est son «chef-d'œuvre» car «la Juve a été détrônée». Le quotidien l’a également questionné sur la méforme de la sélection italienne et pour lui, «il faut que la Squadra Azzura retrouve tout de suite colère et magie». Enfin, le manager a révélé que « Tottenham est le défi le plus difficile» de sa carrière. La presse anglaise a présenté ce matin l’une des mesures entreprises par le coach pour réussir son défi. Pour lui, la clé se trouve dans la préparation et surtout la nutrition. Selon le Daily Star, Conte a banni les fast-foods, le ketchup et la mayonnaise pour tous les joueurs en mauvaise forme physique à Tottenham. Il faut travailler dur chez les Spurs pour être autorisé à manger un burger !



Dark Ole

La presse anglaise s'est amusée ce matin à comparer Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, à Dark Vador. «Ole passe du côté obscur» titre le Daily Mirror ce matin. Le coach norvégien aurait choisi de se focaliser désormais sur une tactique défensive pour engranger des victoires. Il ne privilégiera plus le spectacle offensif comme il le souhaitait. Les Red Devils se déplacent cet après-midi sur la pelouse de Watford. Ce sera «Sarr Wars» s’amuse le Daily Star en référence à l’attaquant des Hornets. Le joueur que veulent absolument contrer les Mancuniens.