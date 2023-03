Le Réal Madrid prêt à mettre 150 millions d’euros sur Jude Bellingham

Marca fait sa Une sur Jude Bellingham, priorité du Real Madrid l'été prochain, en mettant la balle dans le camp du milieu de terrain du Borussia Dortmund.



"Tu choisis", inscrit le quotidien madrilène en une pour rappeler que Liverpool et Manchester City sont aussi sur le dossier et proposent plus d'argent à l'Anglais. Mais le Real serait confiant sur la volonté du joueur de rallier l'Espagne. Le montant de son transfert pourrait atteindre 150 millions d'euros, indique RMC Sport.