Le Real Madrid relance l'option Mbappé, la Messimania à Paris régale la presse européenne

Le Real y croit fort pour Mbappé



Et si la prochaine arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain profitait au... Real Madrid ? L'Argentin n'a jamais été aussi proche de s'engager avec le club de la capitale française et cela pourrait relancer le dossier Kylian Mbappé au Real. Selon As ce mardi matin, c'est plus que possible pour le club merengue dans cette opération. Messi pourrait le pousser vers la sortie à Paris. Mais surtout, le club français aurait établi une nouvelle stratégie, mais pas vraiment avec le champion du monde 2018 en tête d'affiche, selon le média. Alors qu'il avait réclamé plus de responsabilités au club, il y a quelques années, la prolongation de Neymar et désormais la signature de Messi pourraient faire changer de cap à la formation francilienne. Avec les deux anciennes stars du Barça en tête d'affiche.





La Messimania en une de la presse européenne



Ils ont attendu des heures et des heures. «Ils», ce sont les supporters du Paris Saint-Germain, présents à l'aéroport du Bourget ou aux abords du Parc des Princes. Tous voulaient être là lorsque Lionel Messi allait débarquer. Mais ils ont attendu pour rien, la Pulga était en fait toujours à Barcelone, dans sa maison, en slip au bord de sa piscine. Une déception qui atteint «le stade de l'impatience», comme l'écrit L'Equipe ce matin. Mais le journal français n'est pas le seul sur le continent à faire sa Une sur ces centaines de fans du PSG attendant leur Messi. AD Sportwereld aux Pays-Bas ou encore Mundo Deportivo, qui avaient envoyé des journalistes sur place à Paris, reviennent également sur ces heures d'agitation dans la capitale.



La valse des attaquants en Serie A



Romelu Lukaku parti à Chelsea (il passe sa visite médicale aujourd'hui), l'Inter affole le marché italien pour remplacer son buteur. Selon tous les quotidiens du pays, les champions d'Italie vont aller chercher Edin Dzeko à l'AS Roma et veulent aussi recruter un deuxième buteur afin de suppléer Lukaku. Selon le Quotidiano Sportivo, 3 hommes seraient dans la short-list lombarde. Dusan Vlahovic de la Fiorentina, Joaquin Correa de la Lazio et Duvan Zapata de l'Atalanta. Et ce n'est pas fini. La Roma doit désormais remplacer Dzeko. Le club romain se pencherait alors sur Alexander Isak de la Real Sociedad et Tammy Abraham, de Chelsea, comme le rapporte le Corriere dello sport du jour.



Revue de presse Footmercato