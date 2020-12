Le Real Madrid se frotte les mains pour Kylian Mbappé

On ne le savait pas avant hier, mais la lecture du Figaro peut donner le sourire à tout un club à Madrid. C'est dans le quotidien français que Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du Bayern Munich, a clairement expliqué que le club allemand n'était pas candidat à un transfert de Kylian Mbappé. «J’adore Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (Al-Khelaïfi, président du Paris SG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet (sourire)».



Et un concurrent de moins pour le Real Madrid, favori désigné pour accueillir Kylian Mbappé dans les prochains mois ou les prochaines années. « Voie libre pour Mbappé », titre d'ailleurs aujourd'hui le journal As dès la 2e page pour évoquer l'avenir de l'international français et les chances de la Casa Blanca. Peu de clubs peuvent aujourd'hui se considérer dans la course à la signature de Mbappé, que le PSG tente en parallèle de prolonger, alors que son contrat arrive à son terme en juin 2022.



Deux options pour le Real Madrid

Le Real Madrid applique la stratégie décidée depuis plusieurs mois : attendre tranquillement et passer à l'action au moment opportun. Le club merengue sait tout l'intérêt que le buteur de 21 ans lui porte, et il se contente donc de ne pas brusquer le PSG pour ne pas tendre les relations dans l'optique de futures négociations. Tant que Mbappé n'a pas prolongé avec le PSG, le temps joue en faveur des Madrilènes, qui étudient deux options selon As.



La première est la plus probable : Mbappé refuse de prolonger et le PSG fera un signe en direction du Real Madrid pour entamer des négociations en vue d'un transfert cet été, histoire de ne pas le laisser partir libre en 2022. La deuxième, forcément, est de le récupérer libre en 2022. Aujourd'hui plus que jamais, le Real apparaît comme la destination la plus naturelle pour Kylian Mbappé, qui devra bientôt se décider.